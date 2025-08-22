DOLAR
40,99 -0,14%
EURO
48,07 -0,8%
ALTIN
4.444,84 -1,17%
BITCOIN
4.789.190,45 -3,61%

AK Parti İstanbul'da Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu toplantısını başlattı

AK Parti, 81 ilde düzenlenecek 'İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu' toplantılarının ilkini İstanbul'da gerçekleştirdi; bakan yardımcıları ve partililer katıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:18
AK Parti İstanbul'da Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu toplantısını başlattı

AK Parti İstanbul'da Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu toplantısını başlattı

81 il kapsamlı serinin ilk durağı

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek 'İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu' toplantılarının ilki İstanbul'da yapıldı.

Toplantı, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile partililer katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Sevilay Tuncer, sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

Tuncer, Türkiye'nin giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu'nun sadece çevre politikalarının değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir ise iklim krizinin küresel anlamda tüm dünyayı etkilediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda kıymetli başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve parti temsilcilerimizin katkılarıyla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Yakın zamanda ülkemizde yaz döneminde yaşanan seller, yangınlar ve hava hareketliliğindeki dönüşüm zaten bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiği hususunda net bir uyarıyı bizlere yapıyor."

Açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçildi.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek "İklim...

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek "İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu'' toplantılarının ilki İstanbul'da yapıldı. Toplantıya katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek "İklim...

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
2
2025-2026 Okul Takvimi: Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil ve Sömestr Tarihleri
3
İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi
4
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
7
Kadıköy'de Otomobilin Yayaya Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası