AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.

Mustafa Şen: Birlikte Güçlüyüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kongrede yaptığı konuşmada, "Birlik, beraberlik, kardeşlik, gönüldaşlık ve 'hepimiz olmak' devam ettikçe bize kimse bir şey yapamaz" sözleriyle parti örgütüne güçlü mesajlar verdi. Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarına olan güveninin altını çizerek, "Teşkilatlarımızdan aldığımız güçle dünyaya meydan okuyoruz" dedi.

Toplantıda "biz" ifadesinin ayrımcı olduğunu belirten Şen, "Hepimiz, dışarıda hiçbir kimsenin kalmaması gerektiğini ifade ediyor. Dimdik yürümek zorundayız; bu zalimler tek tek diz çökecekler" şeklinde konuştu.

Tahir Büyükakın: Yalan Taktikleri İfşa Edilmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kongredeki diğer bir önemli konuşmacıydı. Büyükakın, muhalefetin sistematik bir şekilde yalan stratejisi izlediğini belirterek, "Yalan onların diline yuva yapmış. Varlık sebepleri yalan" ifadelerini kullandı.

Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir konsere 198 milyon liralık ödeme yaptığını iddia etmesi üzerine yalanlarının belgelerle çürütüldüğünü vurguladı. "Bunu ispatlasınlar!" diyerek karşısındaki muhaliflere meydan okudu.

Toplantıya; AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılan kongre, AK Parti’nin geleceği açısından umut verici bir ivme kazandırdı.

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada konuşma yaptı.

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada konuşma yaptı.