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AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi: Kadınlar Siyasetin Dinamosu

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, 7. Olağan Kongre'de kadınların siyaset alanındaki önemi ve kazanımlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:55
AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi: Kadınlar Siyasetin Dinamosu

AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 7. Olağan Kongre'de kadınların siyasetteki rolünü vurguladı. "AK Parti, kadınlar için bir siyaset okuludur. Bugün 5 milyon 694 bin kadın üye ile dünyanın en büyük sivil kadın hareketiyiz," dedi.

Kazanımlar ve Hedefler

Ayşe Keşir, 8 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile başladıkları yolculukta 4 yılı geride bıraktıklarını hatırlattı. Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin aktif teşkilat mensubuyla, ülkenin her noktasında vatan toprağına olan bağlılıklarını gösterdiklerini ifade etti.

Keşir, AK Parti'nin siyasetteki paradigma değişikliğine de dikkat çekerek, "Biz düalitenin sığlığına ve kamplaşmalara meydan okuyoruz. Politikalarımızı geliştirirken kimseyi ayırmıyoruz," dedi.

Türk Kadınının Gücü

"Biz kadınlar 23 yıldır AK Parti'nin sağladığı kazanımların farkındayız. Seçme ve seçilme hakkımızı elde ettiğimiz 1935'ten beri bu yolda yürüdük," diyen Keşir, kadınları araçsallaştıranlara karşı durduklarının altını çizdi. Ayrıca, kız öğrenci oranının %51'e çıkarılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eğitimde fırsat eşitliği noktasında destek verdiklerini belirtti.

Filistin ve Suriye'ye Destek

Keşir, dünya genelinde kadınların ve çocukların yaşadığı savaşların vahşetine karşı durduklarını ve "Dünya beşten büyüktür" diyerek mazlumların yanında olduklarını ifade etti. "Anneler bitmeden Gazze teslim olmaz"

Yaraları Sarma Çabası

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde, AK Parti Kadın Kolları'nın sahada yaraları sarmak üzere çalıştığını belirten Keşir, "Konutlar hak sahiplerine hızla teslim ediliyor,"

Başkan Adayı Ercan'dan Vurgular

Kongrede konuşan diğer bir isim olan Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde reformların yapıldığını ifade etti. Genç kızların artık 28 Şubat döneminin köhne ikna odalarında değil, mühendis kadrolarında yer aldığını belirtti.

Kadınların Rolü ve Sorumlulukları

Ercan, "Sizlerin kararlı duruşu sayesinde bugün başörtülü bir milletvekili, hakim, doktor ve profesör var,"

Kongrede ayrıca, AK Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Canla, Başla İlk Günkü Heyecanla" şarkısı ve 28 Şubat döneminde yaşanan sorunlara ilişkin kısa bir filmin gösterimi de yapıldı.

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