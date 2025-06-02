AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, NATO PA Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, 'Kadın, Barış ve Güvenlik' başlıklı oturumda, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve uyguladığı politikaları uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Kadınların güvenlik ve diplomasi gibi kritik alanlarda daha fazla yer almasının önemine işaret eden Ercan, "Kadın varsa umut vardır, istikrar vardır, barış vardır," dedi.