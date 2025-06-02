AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, NATO PA Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, 'Kadın, Barış ve Güvenlik' başlıklı oturumda, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve uyguladığı politikaları uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Kadınların güvenlik ve diplomasi gibi kritik alanlarda daha fazla yer almasının önemine işaret eden Ercan, "Kadın varsa umut vardır, istikrar vardır, barış vardır," dedi.
Ercan, kadın temsiliyetinin toplumsal denge ve barış açısından taşıdığı önemi vurgularken, geleneksel değerleri koruyarak çağın ihtiyaçlarına yanıt veren bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Ayrıca, kadınların aile içinde ve toplumsal yaşamda üstlendiği rollerin Türkiye'nin geleceği için tamamlayıcı bir güç 'Kadın, Barış ve Güvenlik' başlıklı oturumda Türkiye'nin geleceğe dair hedeflerini vurgulayan Ercan, yerel yönetimlerde kadın temsil oranının %25'e, TBMM'de kadın milletvekili oranının %30'a çıkarılması ve kadın büyükelçi sayısının iki katına artırılması gerektiğini belirtti. Bu hedeflerin daha çok politik temsilden ziyade, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir barış için stratejik bir zemin oluşturduğunu açıkladı. Ercan, NATO ülkelerine çağrıda bulunarak kadın temsiliyeti konusunda somut yükümlülükler getirilmesi gerektiğini savundu. "Toplumun yarısı kadınsa, neden temsil de yarı yarıya olmasın?" diyen Ercan, kadınları desteklemenin yalnızca onların değil, tüm toplumun gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Oturumda ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının 25. yılı vesilesiyle Türkiye'nin bu alandaki ilerlemeleri aktarıldı. Türkiye'de 2002'de %2 olan kadın milletvekili oranının şu anda %20'ye ulaşması, ülkenin Avrupa'nın en genç kadın belediye başkanlarına sahip olması, NATO operasyonlarındaki kadın personel sayısının artması gibi önemli gelişmelere değinildi. Türkiye'deki kadın girişimcilerin sayısının 2002'ye kıyasla dört kat arttığı, mikro kredi uygulamalarıyla 200 bini aşkın kadının desteklendiği gibi başlıklar da oturumda dile getirildi. Ercan, AK Parti'nin kadınlara yönelik eğitim programları kapsamında Kadın Siyaset Akademisi, Liderlik Okulları ve Yerel Yönetimler Kadın Akademisi gibi projelerle, binlerce kadının siyasette ve yerel yönetimlerde aktif rol üstlenmeye teşvik edildiğini belirtti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.
'Kadın, Barış ve Güvenlik' başlıklı oturumda Türkiye'nin geleceğe dair hedeflerini vurgulayan Ercan, yerel yönetimlerde kadın temsil oranının %25'e, TBMM'de kadın milletvekili oranının %30'a çıkarılması ve kadın büyükelçi sayısının iki katına artırılması gerektiğini belirtti. Bu hedeflerin daha çok politik temsilden ziyade, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir barış için stratejik bir zemin oluşturduğunu açıkladı.
Ercan, NATO ülkelerine çağrıda bulunarak kadın temsiliyeti konusunda somut yükümlülükler getirilmesi gerektiğini savundu. "Toplumun yarısı kadınsa, neden temsil de yarı yarıya olmasın?" diyen Ercan, kadınları desteklemenin yalnızca onların değil, tüm toplumun gelişimine katkı sağladığını ifade etti.
Oturumda ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının 25. yılı vesilesiyle Türkiye'nin bu alandaki ilerlemeleri aktarıldı. Türkiye'de 2002'de %2 olan kadın milletvekili oranının şu anda %20'ye ulaşması, ülkenin Avrupa'nın en genç kadın belediye başkanlarına sahip olması, NATO operasyonlarındaki kadın personel sayısının artması gibi önemli gelişmelere değinildi.
Türkiye'deki kadın girişimcilerin sayısının 2002'ye kıyasla dört kat arttığı, mikro kredi uygulamalarıyla 200 bini aşkın kadının desteklendiği gibi başlıklar da oturumda dile getirildi. Ercan, AK Parti'nin kadınlara yönelik eğitim programları kapsamında Kadın Siyaset Akademisi, Liderlik Okulları ve Yerel Yönetimler Kadın Akademisi gibi projelerle, binlerce kadının siyasette ve yerel yönetimlerde aktif rol üstlenmeye teşvik edildiğini belirtti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.