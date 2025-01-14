AK Parti, Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop İl Başkan Adaylarını Açıkladı

AK Parti'nin İl Başkan Adayları Belirlendi

AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongreleri çerçevesinde, Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop'un yeni il başkanı adayları açıklandı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu iller için gösterilen adaylar duyuruldu.

Adaylar ve İllere Göre Dağılım

Kayseri İl Başkanlığına Hüseyin Okandan, Malatya İl Başkanlığına Ali Bakan, Tokat İl Başkanlığına Adem Dizer ve Sinop İl Başkanlığına Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi. Bu atamaların yanı sıra, prior dönem görev yapmış il başkanlarına da teşekkür edildi.

Bu gelişmeler, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki güçlü duruşunu pekiştirirken, partinin gelecekteki politikalarının belirlenmesinde önemli bir adımdır.