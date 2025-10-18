AK Parti'li Belgin Uygur İzmir'de: 'Son 23 Yılda Ayrımcılık Kaldırıldı'

Program ve buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Bir Sofra'da İlle de Roman" programında konuştu. Uygur, İzmir'i "Ege'nin incisi" olarak nitelendirdi ve Roman toplumuyla kurulan ilişkinin yıllara dayanan bir yol arkadaşlığı olduğuna dikkat çekti.

Uygur'un mesajları

Uygur, konuşmasında Türkiye'de son 23 yılda atılan adımlara vurgu yaparak, "Son 23 yılda ülkemizde Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik" dedi. Ayrıca, "Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık" ifadelerini kullanarak hizmetlerin herkese ulaştırıldığını kaydetti.

Uygur, Cumhurbaşkanı liderliğinde ayrımcılığın her türünün ortadan kaldırıldığını belirterek, "85 milyonun her bir ferdine hiçbir ayrım gözetmeksizin kökenine, kimliğine, inancına ve kültürüne bakmadan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hizmet ettik" şeklinde konuştu.

Roman vatandaşların yoğun olduğu illerde eğitim, sağlık, üretim ve istihdam gibi alanlarda destek mekanizmaları kurulduğunu aktaran Uygur, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika girişimlerine de değinerek, Gazze'deki insani krize yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü söyledi.

Diğer konuşmacılar ve katılımcılar

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ da Roman vatandaşlar için bugüne kadar gereğini yapmaya çalıştıklarını belirtti ve "Daha atacağımız çok adım var. Bu adımları bazen sizden, bazen bizden gelen projelerle hayata geçireceğiz" dedi. Dağ, İzmir'in Tepecik, Zeytinlik ve Hilal gibi bölgelerinin Roman gerçeğini anlamadan şehrin doğru okunamayacağını vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Romanların yaklaşık 1200 yıldır bu toprakların ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, Anadolu'nun renklerini, neşesini ve insan sevgisini taşıdıklarını ifade etti. Saygılı, Romanların sıkça dile getirdiği "En Büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan" sözünün karşılıklı güvenin ve sevginin özeti olduğunu söyledi ve İzmir'in Türkiye ile Avrupa'nın en fazla Roman nüfusunu barındıran şehirlerinden biri olduğunu ekledi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bazı milletvekilleri ve çok sayıda Roman vatandaşı katıldı.

