AK Parti'li Ömer İleri: 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonuyla İleriye Bakıyoruz

Ömer İleri, Siirt'te Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Bir ve bütün oldukça, birbirimizi kucakladıkça ve sevdikçe, birbirimize saygı duydukça bu ülkenin önü açık” ifadesini kullandı. Ileri, önümüzdeki yüzyılın inşallah Türkiye Yüzyılı olacağını belirtti.
Siirt ve Ekonomik İlerleme
Siirt'teki Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, 23 yıl önce Türkiye'nin kaderinin değiştiği şehirde bulunmanın mutluluğunu dile getiren İleri, “Cumhurbaşkanımız, bu süreçte kendisinin ve diğerlerinin ihmallerinin ortaya çıkarılacağını ve hesap sorulacağını belirtti” Son 22 yılda ekonomik atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden İleri, “Alt ve üstyapıyı güçlendirdik, ekonomiyi büyüttük ve üretimi artırdık” diye konuştu. AK Parti teşkilatları olarak, “Devlet-millet kaynaşmasını hayata geçirdik” diyen İleri, özellikle gençler için yeni bir özgüven inşa ettiklerini belirtti. İleri, bu gençlerin “Bu devlet sıradan bir devlet değil” bilincine sahip olduğunu vurguladı. İleri, “Bu millet, ferasetiyle ve basiretiyle vizyonsuz muhalefeti aşmayı bilecektir” şeklinde konuşarak, birlik ve beraberliğin milleti her daim güçlü kıldığını ifade etti. Kongre sonunda, tek listeyle gidilen seçimde AK Parti İl Başkanı olarak Bahri Caner Özturan yeniden seçildi. İleri’nin konuşması, parti tabanında büyük bir heyecan yarattı. AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı. AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı.
Gençler İçin Yeni Fırsatlar
Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Kongrede Seçim ve Sonuçlar
Son 22 yılda ekonomik atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden İleri, “Alt ve üstyapıyı güçlendirdik, ekonomiyi büyüttük ve üretimi artırdık” diye konuştu.
AK Parti teşkilatları olarak, “Devlet-millet kaynaşmasını hayata geçirdik” diyen İleri, özellikle gençler için yeni bir özgüven inşa ettiklerini belirtti. İleri, bu gençlerin “Bu devlet sıradan bir devlet değil” bilincine sahip olduğunu vurguladı.
İleri, “Bu millet, ferasetiyle ve basiretiyle vizyonsuz muhalefeti aşmayı bilecektir” şeklinde konuşarak, birlik ve beraberliğin milleti her daim güçlü kıldığını ifade etti.
Kongre sonunda, tek listeyle gidilen seçimde AK Parti İl Başkanı olarak Bahri Caner Özturan yeniden seçildi. İleri’nin konuşması, parti tabanında büyük bir heyecan yarattı.
AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı.
AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı.