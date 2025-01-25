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AK Parti'li Ömer İleri: 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonuyla İleriye Bakıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Siirt'teki 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:30
AK Parti'li Ömer İleri: 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonuyla İleriye Bakıyoruz

Ömer İleri, Siirt'te Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Bir ve bütün oldukça, birbirimizi kucakladıkça ve sevdikçe, birbirimize saygı duydukça bu ülkenin önü açık” ifadesini kullandı. Ileri, önümüzdeki yüzyılın inşallah Türkiye Yüzyılı olacağını belirtti.

Siirt ve Ekonomik İlerleme

Siirt'teki Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, 23 yıl önce Türkiye'nin kaderinin değiştiği şehirde bulunmanın mutluluğunu dile getiren İleri, “Cumhurbaşkanımız, bu süreçte kendisinin ve diğerlerinin ihmallerinin ortaya çıkarılacağını ve hesap sorulacağını belirtti”

Son 22 yılda ekonomik atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden İleri, “Alt ve üstyapıyı güçlendirdik, ekonomiyi büyüttük ve üretimi artırdık” diye konuştu.

Gençler İçin Yeni Fırsatlar

AK Parti teşkilatları olarak, “Devlet-millet kaynaşmasını hayata geçirdik” diyen İleri, özellikle gençler için yeni bir özgüven inşa ettiklerini belirtti. İleri, bu gençlerin “Bu devlet sıradan bir devlet değil” bilincine sahip olduğunu vurguladı.

Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İleri, “Bu millet, ferasetiyle ve basiretiyle vizyonsuz muhalefeti aşmayı bilecektir” şeklinde konuşarak, birlik ve beraberliğin milleti her daim güçlü kıldığını ifade etti.

Kongrede Seçim ve Sonuçlar

Kongre sonunda, tek listeyle gidilen seçimde AK Parti İl Başkanı olarak Bahri Caner Özturan yeniden seçildi. İleri’nin konuşması, parti tabanında büyük bir heyecan yarattı.

AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan...

AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı.

AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan...

AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresi, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (fotoğrafta), kongrede konuşma yaptı.

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