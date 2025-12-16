DOLAR
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 32 yıl 6 ay hapis ve 325 bin TL ceza

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan T.O. ve H.G.'ye toplam 32 yıl 6 ay hapis ve 325 bin TL adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:44
Kayseri'de uyuşturucu ticareti davasında karar

Mahkeme sanıkları suçlu buldu, ağır cezalar verildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan tutuklu sanıklar T.O. ve H.G. hakkında görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan T.O., mağdur olduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık, uyuşturucu satmadığını, yalnızca kullandığını ve cezaevinde ıslah olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarının sabit olduğuna karar vererek hükmünü açıkladı. Heyet, H.G.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası, T.O.'ya ise 20 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verdi.

Toplam ceza olarak her iki sanık için birleştiğinde 32 yıl 6 ay hapis ve 325 bin TL adli para cezası hükmedildi.

