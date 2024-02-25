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AK Parti'li vekil Ali İnci trafik kazası geçirdi

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada İnci’nin yanı sıra 4 kişi daha yaralı olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:02
AK Parti'li vekil Ali İnci trafik kazası geçirdi

Hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin B. ile Ormanköy ışıklarında kaza yapan aracın içinde AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de vardı. İstanbul yönüne giden otomobilin şoförü İnci, kazada yaralandı.

Ali İnci’nin de içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada AK Parti Sakarya Milletvekili İnci, diğer aracın sürücüsü ve iki çocuk bir kadından oluşan yolcular yaralı olarak kurtarıldı.

Kazayı haber alan ekipler, olay yerine geldi. Yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer araçtaki iki çocuk, bir kadın ve sürücü de yakındaki hastanelere götürüldü.

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