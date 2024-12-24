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AK Parti Milletvekili Alkayış'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: SGK Borçları Ne Olacak?

Mustafa Alkayış, CHP'li belediyelerin SGK borçlarını eleştirerek, yüksek bütçelerle hizmet üretilmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:25
AK Parti Milletvekili Alkayış'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: SGK Borçları Ne Olacak?

Alkayış'tan CHP Belediye Yönetimine Eleştiri

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına dair önemli eleştirilerde bulundu. Alkayış, Meclis'teki basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok yüksek bütçelerle konserler yapıyorsunuz. Suya, ulaşıma zam yapıyorsunuz. Bu paraları ne yapıyorsunuz?" dedi.

SGK Borçları ve Belediyelerin Mali Yönetimi

Alkayış, SGK borçlarının önemine vurgu yaparak, "Eğer SGK borçları ödenmiyorsa, vatandaşa hizmet olarak gitmiyorsa, sizin idareciliğinizde bir problem var demektir," şeklinde konuştu. Ayrıca, bütçe görüşmelerinin sonucunu da hatırlatarak, AK Parti hükümetinin, vatandaşların ekonomik rahatlaması ve istihdamın iyileştirilmesi hedefiyle çalıştığını belirtti.

Deprem Bölgesine Yatırım

Alkayış, deprem bölgesinin kararlılıkla desteklendiğini ve bu yıl 1 trilyon 28 milyar lira bütçe aktarılacağını açıkladı. "Bölgedeki vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor"

CHP'ye Çağrı

Alkayış, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçları hakkında da bilgi verdi. "Bu borçların yüzde 80'i belediyelerin şirketlerine ait. Yüzde 70'i de CHP'li belediyelere aittir. Toplamda 96 milyar liralık SGK borcu var," diyerek, CHP'nin sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini ve bunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı'na hitaben, "Böyle bir borcunuz var mı, yok mu? Bu borcu ödemek zorunda mısınız, değil misiniz?" şeklinde sert bir çağrıda bulundu.

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