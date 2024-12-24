AK Parti Milletvekili Alkayış'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: SGK Borçları Ne Olacak?

Alkayış'tan CHP Belediye Yönetimine Eleştiri

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına dair önemli eleştirilerde bulundu. Alkayış, Meclis'teki basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok yüksek bütçelerle konserler yapıyorsunuz. Suya, ulaşıma zam yapıyorsunuz. Bu paraları ne yapıyorsunuz?" dedi.

SGK Borçları ve Belediyelerin Mali Yönetimi

Alkayış, SGK borçlarının önemine vurgu yaparak, "Eğer SGK borçları ödenmiyorsa, vatandaşa hizmet olarak gitmiyorsa, sizin idareciliğinizde bir problem var demektir," şeklinde konuştu. Ayrıca, bütçe görüşmelerinin sonucunu da hatırlatarak, AK Parti hükümetinin, vatandaşların ekonomik rahatlaması ve istihdamın iyileştirilmesi hedefiyle çalıştığını belirtti.

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