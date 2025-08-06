AK Parti'nin İkinci İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de Başladı

AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı Başladı

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen ikinci İnsan Hakları Eğitim Kampı, Kocaeli'de başladı. Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, gençlere yönelik çeşitli eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de sunuyor.

Hasan Basri Yalçın: 'Gençlerle Sağlıklı Tartışmalar Yapıyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl benzer bir kamp düzenlediklerini belirtti. Bu etkinliğin yalnızca gençlere değil, AK Parti teşkilatlarına yönelik insan hakları eğitiminin bir parçası olduğunu vurguladı. Yalçın, insan hakları meselelerinin dünya genelinde nasıl tartışılacağını ve Türkiye'nin bu konudaki duruşunu ele aldıklarını ifade etti.

"Burada gençlerimizle birlikte Doğu Türkistan, Gazze gibi önemli konuları tartışıyoruz. Gençlerimizin krizli meselelerle yakından ilgilendiklerini görmek bizleri mutlu ediyor," diyen Yalçın, kampın sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturduğunu dile getirdi.

Kampda Eğitim ve Eğlence Bir Arada

Kamp boyunca katılımcılar, ok atma, futbol, voleybol gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra doğada yürüyüş yapma imkanı da bulacaklar. Yalçın, bu tür etkinliklerin gençlerin motivasyonunu artırdığını ve Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Burada edinecekleri bilgilerle gençlerimiz, dünya siyaseti ve Türkiye’nin gündemi hakkında daha bilinçli hale gelecek. Eğitim programımız boyunca, gençlerden gelen soruları yanıtlayarak onlarla birlikte bilgi alışverişinde bulunma fırsatımız olacak,” şeklinde konuştu.

İnsan Hakları Eğitimi ve Farkındalık

Kampın, 18-30 yaş arası yaklaşık 500 genç katılımıyla gerçekleştiğini ve yarın akşam sona ereceğini ifade eden Yalçın, “Gençlerimize, insan hakları konusundaki raporlarımızı ve çalışmalarımızı da aktararak, onları bilgilendiriyoruz,” dedi.

Yalçın, Avrupa'daki İslamofobi ve insan hakları ihlalleri gibi konuların da gündeme alınacağını sözlerine ekledi. Bu eğitim programının, gençlerin gelecekte daha bilinçli ve etkili bireyler olmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikincisi Kocaeli'de başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikincisi Kocaeli'de başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), gazetecilere açıklamalarda bulundu.