AK Parti Sözcüsü Çelik: Çelik Kubbe Türkiye için tehdit değil, barışın teminatı
Açıklama ve tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, bazı komşu ülkelerin Türkiye'nin Çelik Kubbe'de attığı imzanın tehdit oluşturduğunu söylediği yönündeki değerlendirmelere yanıt verdi.
Çelik, "Bazı komşu ülkeler Türkiye'nin Çelik Kubbe'de attığı imzanın tehdit oluşturduğunu söylüyor, Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değil, barışın teminatıdır" dedi.
Çelik, Türkiye'nin savunma kapasitesinin güçlenmesinin amacının bölgesel istikrar ve barışı sağlamak olduğunu vurguladı.
Sözcü, gerilimi artırıcı söylemler yerine diyalog ve iş birliği yoluyla çözüm arayışlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.