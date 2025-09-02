AK Parti Sözcüsü Çelik: Çelik Kubbe Türkiye için tehdit değil, barışın teminatı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin Çelik Kubbe ile güçlenmesinin kimse için tehdit olmadığını, bunun bölgesel barışın teminatı olduğunu açıkladı.