DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,95 0,55%
ALTIN
4.649,36 -1,47%
BITCOIN
4.551.122,51 -1,7%

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çelik Kubbe Türkiye için tehdit değil, barışın teminatı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin Çelik Kubbe ile güçlenmesinin kimse için tehdit olmadığını, bunun bölgesel barışın teminatı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:26
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çelik Kubbe Türkiye için tehdit değil, barışın teminatı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çelik Kubbe Türkiye için tehdit değil, barışın teminatı

Açıklama ve tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, bazı komşu ülkelerin Türkiye'nin Çelik Kubbe'de attığı imzanın tehdit oluşturduğunu söylediği yönündeki değerlendirmelere yanıt verdi.

Çelik, "Bazı komşu ülkeler Türkiye'nin Çelik Kubbe'de attığı imzanın tehdit oluşturduğunu söylüyor, Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değil, barışın teminatıdır" dedi.

Çelik, Türkiye'nin savunma kapasitesinin güçlenmesinin amacının bölgesel istikrar ve barışı sağlamak olduğunu vurguladı.

Sözcü, gerilimi artırıcı söylemler yerine diyalog ve iş birliği yoluyla çözüm arayışlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı
2
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi
3
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın BM Konuşması Filistin'in Gür Sesi Olacak
4
İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi
5
İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter