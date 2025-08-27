DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,57%
ALTIN
4.464,37 0,19%
BITCOIN
4.613.382,35 -0,96%

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt: 1915 Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi: "Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur".

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:16
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt: 1915 Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt: 1915 Açıklamaları

Çelik: "Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin sözleri hükmü yoktur"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun 1915 olayları ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "(Netanyahu'nun 1915 olayları açıklaması) Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur".

Çelik, sözlerinin ağırlığını vurgulayarak değerlendirmesinin net olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
5
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
6
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi