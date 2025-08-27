AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt: 1915 Açıklamaları

Çelik: "Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin sözleri hükmü yoktur"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun 1915 olayları ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "(Netanyahu'nun 1915 olayları açıklaması) Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur".

Çelik, sözlerinin ağırlığını vurgulayarak değerlendirmesinin net olduğunu belirtti.