AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hedef Terörsüz Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açık mesajlarını paylaştı. Hedeflerinin terörsüz Türkiye'ye ulaşmak olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir," dedi.

İsrail'in Siyonist Projeleri

Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "bölgedeki haritalar değişecek" söylemini hatırlatarak, bu ifadelerin siyonist projelerin bir parçası olduğunu ifade etti. Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki saldırılara atıfta bulunarak, emperyalizme karşı yürütülen planların dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin İç Politikasına Vurgu

Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, geçmişte kimlik yasaklarını kaldırma yönünde büyük reformlar gerçekleştirdiğini belirten Çelik, bu reformların sabote edilmesine yönelik iç tepkilerin de ortaya çıktığını vurguladı. "Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu sayesinde Türkiye, yasakları tarihe gömdü ve kardeşlik anlayışını pekiştirdi," dedi.

Terörle Mücadele ve Müzakere İddiaları

Çelik, bazı çevrelerin Türkiye'nin terörle mücadelede müzakere yaptığını öne sürdüğünü belirterek, "Herhangi bir terör grubuyla müzakereler asla söz konusu olamaz," ifadesini kullandı. Türkiye’nin temel ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Suriye'nin Egemenliği ve İstikrarı

Türkiye'nin Suriye politikasının, oradaki halkın bağımsızlığı ve refahını hedeflediğini belirten Çelik, Suriye’nin milli egemenliğine güçlü bir destek verdiklerini ve bu konuda sıklıkla gündeme gelen eleştirilere yanıt verdi.

Gazze'deki Gelişmeler ve Filistin

Gazze'deki ateşkes ve esir takasının önemine değinen Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin belirlediği çerçevelere rağmen katliamların sürdüğünü" belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’e destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği buluşmaların değerli olduğunu aktardı.