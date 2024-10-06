AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor

AK Parti Meclis Gündemine Yeni Kanun Teklifleri Sunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine girmesiyle birlikte AK Parti tarafından hazırlanan çeşitli kanun tekliflerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Bu teklifler arasında, güvenlik, uzay, ve iklim değişikliği gibi önemli alanlar yer alıyor.

İlk Teklif Güvenlik Alanında

Alınan bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önderliğinde, yeni kanun düzenlemeleri hızlandırıldı. Öne çıkan ilk teklif, İçişleri Bakanlığı ile ilgili olacak ve bu taslakta, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan veya taşıyan kişilere yönelik hapis cezaları öngörülüyor.

Bunun yanında, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin çalışma koşullarında eşitlik sağlamak amacıyla birkaç düzenleme de önerilecek.

Siber Güvenlik ve Çevre Konuları Üzerinde Çalışmalar

AK Parti'nin gündeminde ayrıca, siber güvenlik, iklim değişikliği ve karbon ayak izi takibi gibi konular için de yeni yasalar hazırlanıyor. Bu düzenlemeler, TBMM Başkanlığına sunulacak.

Güler: "Vatandaşlarımızı Dinliyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, halkla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtirken, "Sürekli sahadayız. Bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz, vatandaşlarımızı dinliyor. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz," dedi.