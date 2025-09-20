Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Akbank'tan Emekliye Rekor Müjde: 30.000 TL'ye Kadar Promosyon (Eylül 2025)

Milyonlarca emeklinin dikkatle izlediği promosyon yarışında Akbank, Eylül 2025 dönemi için çarpıcı bir kampanya duyurdu. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere, ek koşullarla birlikte toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunulacak.

Kampanya Detayları

Kampanya dönemine ilişkin başvuru tarihleri 1-30 Eylül 2025 olarak açıklandı. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan almayı taahhüt ederek promosyon ödemelerine hak kazanacak. Promosyon tutarları maaş kademelerine göre farklılaşıyor; yüksek maaş grupları daha yüksek promosyon alacak.

Promosyon Tutarları

0 - 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için toplam net promosyon: 15.000 TL (12.000 TL SGK promosyonu + 3.000 TL ek promosyon).

Ek Avantajlarla Toplam Rakam 30.000 TL

Akbank kampanyasını öne çıkaran unsur, 15.000 TL'lik temel promosyona ek 15.000 TL tutarında avantaj ya da ödül fırsatı sunması. Bu ek avantajların detayları şunlar:

Fatura talimatına 5.000 TL nakit ödül: Kampanya döneminde maaş hesabından veya Axess/Wings kredi kartından verilen ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplamda 5.000 TL nakit ödül verilecek. Bu talimatların 31 Ekim 2025 tarihine kadar en az bir kez ödenmesi ve ödülün yükleneceği süre zarfında aktif olması gerekiyor.

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL iade: Kampanyaya katılan ve Axess veya Wings kredi kartı bulunan emekliler, 1 Ekim 2025'ten itibaren 5 ay boyunca her ay tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcama yaptıklarında, ilgili aya özel 1.000 TL nakit iade alacak. Toplamda 5 ayda 5.000 TL'ye varan iade sağlanacak.

Yakınını Davet ile 5.000 TL: Mevcut emekli maaş müşterileri, kendilerine özel davet koduyla banka müşterisi olan ve SGK maaşını taşıyan her bir yakınları için 2.500 TL, toplamda en fazla 5.000 TL nakit ödül kazanabilecek.

Öne Çıkan Koşullar

Kampanyadan yararlanmak için en önemli şart, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan alacağına dair taahhüt vermesi. Otomatik fatura talimatı ödülünden faydalanabilmek için verilen talimatların yeni olması ve ödül yüklendikten sonra 12 ay boyunca iptal edilmemesi gerekiyor. Kredi kartı harcama iadesi için belirtilen tarih aralıklarında kampanyaya katılım şartı ve harcama koşullarına uyulması gerekiyor.

Kampanyadan en verimli şekilde yararlanmak isteyen emeklilerin belirtilen tarihlere ve koşullara dikkat etmeleri önem taşıyor.