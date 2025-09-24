Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Eskişehir'de 'Terörsüz Türkiye' hedefini anlattı, CHP'yi emperyalistlere jurnalleme ve yolsuzlukla suçladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:07
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler

Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler

Toplantıda mesajlar ve hedefler

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililerle bir araya geldi. Akbaşoğlu, toplantı sonrası teşkilat mensuplarıyla birlikte vatandaşların gündemini dinleyeceklerini söyledi ve "Vatandaşın gündemi bizim gündemimizdir" mesajını verdi.

CHP'ye yönelik eleştiriler

Konuşmasında CHP'yi hedef alan Akbaşoğlu, "Türkiye'yi emperyalistlere ve siyonistlere jurnallemeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla, yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye için bir kayıptır" dedi. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ise, "Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık dosyaları üzerinde maalesef özgürleşememiş durumda oturuyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin "hizmet ve eser" üretirken CHP'yi "kaos, kargaşa ve hakaret" üretmekle suçlayan Akbaşoğlu, parti karşılaştırmasını şu sözlerle özetledi: "Eskiden '3Ç' ile anılırlardı. Çöp, çukur, çamur. Şimdi ise '3K' ile anılıyorlar. Kavga, kriz ve kaos."

Terör ve dış politika vurgusu

Akbaşoğlu, devlet-millet kaynaşmasıyla "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. "Terörü ortadan kaldıran bir sağlam iradeyi milletimiz 23 yıldır iş başında tutuyor" diyen Akbaşoğlu, milli ve yerli savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkeyi güçlendirdiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye sürecinin hiçbir pazarlığın sonucu ortaya çıkmadığını" vurgulayarak, bölgenin toprak bütünlüğünü koruyarak Türkiye öncülüğünde adalet ve merhamet temelli bir düzen hedeflediklerini aktardı.

Parti içi temizlik çağrısı

CHP'nin yolsuzluk ve hırsızlık iddialarıyla ilgili olarak Akbaşoğlu, partinin bu meselelerde "kendisini temizlemesi" ve suçlananları partiden ihraç etmesi gerektiğini savundu. Akbaşoğlu, "Bu milletin yetiminin, beytülmalının hakkına tecavüz eden herkese haddini bildirmesi gerekirken" ifadesini kullandı.

Programda kimler vardı?

Programa AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile diğer ilgililer ve teşkilat mensupları katıldı.

Akbaşoğlu konuşmasında, Kaan, Togg, hızlı tren projeleri ile organize sanayi bölgelerine atıfta bulunarak, istihdamı artıran ve ülkeyi ileri taşıyan projelere vurgu yaptı ve "Türkiye Yüzyılı" hedefinin bu çalışmalarla gerçekleşeceğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kentteki...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kentteki bir davet salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Akbaşoğlu, burada konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kentteki...

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
ANFİDAP: Gazze'de Sağlık Sistemine Saldırı — Küresel Sumud Filosu'na Destek

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası