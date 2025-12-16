Akdağmadeni Beyaza Büründü: Belediye Karla Mücadeleyi Hızlandırdı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, etkili kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede ilçeyi etkisi altına alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Karla Mücadele Çalışmaları

Akdağmadeni Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, buzlanmaya karşı önleyici tedbirler almak üzere hemen harekete geçti. Ekipler, gün boyu cadde ve sokaklarda kar küreme araçları ile biriken karı temizledi.

Temizleme işlemlerinin ardından, yaşanması muhtemel kazaları önlemek amacıyla kritik noktalarda yoğun bir tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Belediye'den Bilgilendirme

Belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduklarını belirtti.

