DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Akdağmadeni Beyaza Büründü: Belediye Karla Mücadeleyi Hızlandırdı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili kar yağışı sonrası Akdağmadeni Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:51
Akdağmadeni Beyaza Büründü: Belediye Karla Mücadeleyi Hızlandırdı

Akdağmadeni Beyaza Büründü: Belediye Karla Mücadeleyi Hızlandırdı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, etkili kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede ilçeyi etkisi altına alarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Karla Mücadele Çalışmaları

Akdağmadeni Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, buzlanmaya karşı önleyici tedbirler almak üzere hemen harekete geçti. Ekipler, gün boyu cadde ve sokaklarda kar küreme araçları ile biriken karı temizledi.

Temizleme işlemlerinin ardından, yaşanması muhtemel kazaları önlemek amacıyla kritik noktalarda yoğun bir tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Belediye'den Bilgilendirme

Belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduklarını belirtti.

YOZGAT'IN AKDAĞMADENİ İLÇESİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.-

YOZGAT'IN AKDAĞMADENİ İLÇESİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.-

YOZGAT'IN AKDAĞMADENİ İLÇESİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.-

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
2
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
3
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
4
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
7
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi