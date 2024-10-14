Akdeniz Belediyesinden Taciz İddialarına Yanıt

Akdeniz Belediyesi'nde Taciz İddiaları Üzerine Adım Atıldı

Akdeniz Belediyesi, kadın çalışanına tacizde bulunduğu iddia edilen bir personelin görevinden alındığını açıkladı. Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre,

Olayın Gelişimi

4 Ekim tarihinde Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'nde yaşanan bir tartışma, iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Belediye yönetimi, konuyla ilgili derhal bir idari soruşturma başlattı.

Soruşturma Süreci ve Alınan Önlemler

Açıklamada, olayla ilgili olarak tarafların ifadeleri aldıktan sonra, sıkıntıyı yaşayan kadının talebi doğrultusunda 8 Ekim tarihinde başka bir birime atanmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, taciz iddiasında adı geçen erkek personel, soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldı.

Belediye, soruşturma süreci tamamlandığında detaylı bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.