DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,43 0,26%
ALTIN
2.921,69 0,22%
BITCOIN
2.219.327,58 -3,32%

Akdeniz Belediyesinden Taciz İddialarına Yanıt

Akdeniz Belediyesi, tacizle suçlanan bir çalışanın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:54
Akdeniz Belediyesinden Taciz İddialarına Yanıt

Akdeniz Belediyesi'nde Taciz İddiaları Üzerine Adım Atıldı

Akdeniz Belediyesi, kadın çalışanına tacizde bulunduğu iddia edilen bir personelin görevinden alındığını açıkladı. Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre,

Olayın Gelişimi

4 Ekim tarihinde Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'nde yaşanan bir tartışma, iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Belediye yönetimi, konuyla ilgili derhal bir idari soruşturma başlattı.

Soruşturma Süreci ve Alınan Önlemler

Açıklamada, olayla ilgili olarak tarafların ifadeleri aldıktan sonra, sıkıntıyı yaşayan kadının talebi doğrultusunda 8 Ekim tarihinde başka bir birime atanmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, taciz iddiasında adı geçen erkek personel, soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturmanın Devamı

Belediye, soruşturma süreci tamamlandığında detaylı bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Tamamlandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar
3
İtalya'daki Muhalefetten Hükümete ve AB'ye Çağrı
4
Firari Hükümlü Eskişehir'de Metruk Bir Binada Yakalandı
5
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı
6
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
7
Elazığ'da Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor