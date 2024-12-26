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Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Tören Coşkusu

Akdeniz Üniversitesi'nde 2024 yılında unvan alan öğretim üyeleri için düzenlenen akademik törenle eğitimdeki başarılar kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:58
Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Tören Coşkusu

Akdeniz Üniversitesinde 2024 Akademik Tören Coşkusu

Akdeniz Üniversitesi, 2024 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için anlamlı bir "Akademik Tören" düzenledi. Tören, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve üniversitenin liderleri tarafından, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Şahin: "Liyakati Öne Alırsanız Tablo Değişir"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde görev yapmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Akdeniz Üniversitesi'nin başarılarının kendilerine ek bir gurur verdiğini ifade eden Şahin, toplumlardaki zeki bireylerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bilimsel araştırmalar ve buluşlar, gerekli destekler verildiğinde artar. Liyakati öne alırsanız bir anda tablo değişiyor," dedi.

Rektör Özkan: "Bilimde Yüksek Hedefler"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasında bilim ve eğitimin insanlığa çözümler sunma gücünü vurguladı. Özkan, son bir yıl içinde bilimsel araştırma projelerine ayrılan bütçenin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, "120 projeyi 90 milyon liralık bir bütçeyle destekledik. Öncelikli alanlarda 50 milyon lira ayırarak uluslararası projelere öncülük ediyoruz," ifadesini kullandı.

Fark Yaratan Sağlık Başarıları

Özkan, 2024 yılında gerçekleştirilen 252 organ naklinin ülke genelinde yankı bulduğunu belirterek, "Hastanemizde 1.4 milyon hasta hizmet aldık. Toplumumuza somut bir hizmet anlayışı sunuyoruz," dedi. Ayrıca, yeni yapılacak 900 yataklı hastane binası ile kapasitenin %65 artacağını belirtti.

Geleceğe Yatırım: Yeni Hastane Binası

Özkan, "Hastanemiz, iç ve dış talebi karşılamak için tasarlandı. Bu yeni hastane, sağlık turizminde lider rol üstlenmeye devam edecek," diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 106 öğretim üyesi için biniş giyme merasimi yapılarak, başarıları kutlandı.

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan...

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" organize edildi. Törende Antalya Valisi Hulusi Şahin'e (sağda) ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (solda) hediye takdim etti.

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan...

Akdeniz Üniversitesinde, 2024 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" organize edildi. Törende Antalya Valisi Hulusi Şahin'e (sağda) ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (solda) hediye takdim etti.

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