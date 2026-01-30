AKİB'den Avrupa'daki Irkçılık ve İslamofobiye Sert Tepki

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:02
AKİB Genel Başkanı Ali Hızar'ın açıklaması

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da son dönemde artış gösteren ırkçı söylemler, İslamofobi ve göçmenlere yönelik baskıcı uygulamalara tepki gösterdi.

Hızar, özellikle Hollanda'da iki Müslüman kadına yönelik polis müdahalesinin yalnızca Müslümanları değil, Avrupa'daki tüm vicdan sahibi kesimleri derinden yaraladığını belirterek, bu olayın insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerlerle asla bağdaşmadığını vurguladı.

Hızar açıklamasında, "Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı artık münferit olaylar olmaktan çıkmış, sistematik bir tehdit hâline gelmiştir. Güvenlik güçlerinin kimlik, inanç ve köken üzerinden hareket etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Hızar, "Adaletin din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkes için eşit ilenmesi gerekiyor" dedi ve Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk ve Müslüman'ın, yaşadıkları ülkelerde ötekileştirilmeden, baskı görmeden ve korku iklimine mahkûm edilmeden yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmanın haksızlığı normalleştirmek anlamına geleceğini belirten Hızar, demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla güçlü tepkilerin ortaya konulmasının hem bir hak hem de bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun bu süreçte hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Hızar, aşırı milliyetçi ve ırkçı saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını; Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumların huzur, adalet ve eşitlik içinde yaşama haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

