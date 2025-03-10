Akkar Valisi, Suriye Olayları Nedeniyle 1476 Ailenin Lübnan'a Sığındığını Açıkladı

Akkar Valisi İmad el-Lebki, Suriye'de yaşanan çatışmalar sonucu 1476 ailenin Lübnan'a göç ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:58
Akkar Valisi, Suriye Olayları Nedeniyle 1476 Ailenin Lübnan'a Sığındığını Açıkladı

Akkar Valisi'nden Lübnan'a Sığınma Açıklaması

Lübnan'ın Akkar Valisi İmad el-Lebki, Suriye’nin Lazkiye ilinin sahil bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 1476 ailenin Lübnan'a sığındığı bilgisini paylaştı. Sayısı artan bu ailelerin arasında Lübnanlıların da bulunduğu belirtiliyor.

Göçün Sebebi ve Detaylar

Akkar Valisi Lebki, Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya yaptığı açıklamada, “(Suriye’de) Yaklaşık 10 gün önce yaşanan son kriz, Akkar kentine ve Dreyib bölgesinin bir kısmına büyük bir göçle sonuçlandı.” ifadelerini kullandı. Valilik olarak, Birleşmiş Milletler, Kızılhaç ve Lübnan Afet Yönetim Merkezi ile koordinasyon halinde çalıştıklarını vurguladı.

Lebki, Akkar kenti, Dreyib bölgesi ve çevresindeki köy ve beldelere yaklaşık 6 bin 40 kişilik 1476 ailenin sığındığını belirtti. Güvenlik durumuyla ilgili herhangi bir riskin olmadığını ifade eden Vali, sığınmacıların büyük çoğunluğunun Suriyeli Alevilerden oluştuğunu kaydetti.

Ceble Saldırısı ve Devam Eden Olaylar

Suriye'deki çatışmalar, 6 Mart tarihinde devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı. Bu saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ardından, Suriye ordusu, lazkiye ve Tartus illerine yönelik takviye birlikler sevk ederek devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyonlar başlattı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, uluslararası basın ve sosyal medya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntüler paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart'taki saldırının kendilerini bir nevi test etmeye çalıştığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etme hedefinde olduklarını ve kan dökme amaçlarının bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

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