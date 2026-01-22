Akran Zorbalığı Evde Başlıyor: Uzmanlar Kocaeli'de Uyardı

Kocaeli'de düzenlenen söyleşide Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığının okul dışında evde de başlayabileceğini, kardeşler arası tekrar eden baskıya ebeveyn müdahalesinin gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:05
Kocaeli'de düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığının yalnızca okul ortamında değil ev içinde de başlayabileceğine dikkat çekti. Teber, kardeşler arasındaki sistematik davranışların da zorbalık kapsamına girebileceğini söyleyerek ebeveynleri erken müdahale konusunda uyardı.

Program ve katılımcılar

Söyleşi, Ailem Kocaeli Buluşmaları kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber katıldı. Program öncesinde katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı ve salonda birlikte dalgalandırılan bayraklarla birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Büyükakın: "Bütün değişimler küçücük adımlarla başlar"

Başkan Tahir Büyükakın, akran zorbalığının önlenmesinin önemine işaret ederek zorbalığın hiyerarşik bir yapıda şekillendiğini belirtti. Büyükakın, zorbalığın farklı boyutları olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bunun fiziksel, sözel, sosyal ve dijital mecralarda olan boyutu var ama her boyutta, her vakada 3 tane aktör var. Bunlardan bir tanesi mağdur, bir tanesi zorba, üçüncüsü sessiz kalanlar."

Büyükakın, sessiz kalmanın etkisine vurgu yaparak aileleri çocuklarının hayatını yakından takip etmeye, sevgiyle yetiştirmeye ve iyiliği çoğaltmaya çağırdı.

Ailelere önemli uyarılar

Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığı kavramının sıkça yanlış kullanıldığını belirterek zorbalığın; kasıt içerdiğini, sistematik olarak tekrar ettiğini ve karşı tarafı küçük düşürmeyi hedeflediğini ifade etti. Teber, oyun sırasındaki tekil çarpışmaların, anlık tartışmaların veya karşılıklı kavgalı durumların zorbalık kapsamında değerlendirilmediğini açıkladı.

Teber ayrıca, kardeşler arasındaki sürekli tekrar eden sözel ya da fiziksel baskının da zorbalık olarak ele alınması gerektiğini vurguladı ve ebeveynleri bu davranışlara zamanında sınır koymaları konusunda uyardı. Teber söyleşiyi, "Sorunu doğru isimlendirmezsek çözüm üretmek de mümkün olmaz" sözleriyle özetledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN "AİLEM...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN "AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI" KAPSAMINDA, SON DÖNEMİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLAN AKRAN ZORBALIĞI KONULU SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

