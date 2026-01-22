Akran Zorbalığı Evde Başlıyor: Uzmanlar Kocaeli'de Uyardı

Kocaeli'de düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığının yalnızca okul ortamında değil ev içinde de başlayabileceğine dikkat çekti. Teber, kardeşler arasındaki sistematik davranışların da zorbalık kapsamına girebileceğini söyleyerek ebeveynleri erken müdahale konusunda uyardı.

Program ve katılımcılar

Söyleşi, Ailem Kocaeli Buluşmaları kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber katıldı. Program öncesinde katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı ve salonda birlikte dalgalandırılan bayraklarla birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Büyükakın: "Bütün değişimler küçücük adımlarla başlar"

Başkan Tahir Büyükakın, akran zorbalığının önlenmesinin önemine işaret ederek zorbalığın hiyerarşik bir yapıda şekillendiğini belirtti. Büyükakın, zorbalığın farklı boyutları olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bunun fiziksel, sözel, sosyal ve dijital mecralarda olan boyutu var ama her boyutta, her vakada 3 tane aktör var. Bunlardan bir tanesi mağdur, bir tanesi zorba, üçüncüsü sessiz kalanlar."

Büyükakın, sessiz kalmanın etkisine vurgu yaparak aileleri çocuklarının hayatını yakından takip etmeye, sevgiyle yetiştirmeye ve iyiliği çoğaltmaya çağırdı.

Ailelere önemli uyarılar

Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, akran zorbalığı kavramının sıkça yanlış kullanıldığını belirterek zorbalığın; kasıt içerdiğini, sistematik olarak tekrar ettiğini ve karşı tarafı küçük düşürmeyi hedeflediğini ifade etti. Teber, oyun sırasındaki tekil çarpışmaların, anlık tartışmaların veya karşılıklı kavgalı durumların zorbalık kapsamında değerlendirilmediğini açıkladı.

Teber ayrıca, kardeşler arasındaki sürekli tekrar eden sözel ya da fiziksel baskının da zorbalık olarak ele alınması gerektiğini vurguladı ve ebeveynleri bu davranışlara zamanında sınır koymaları konusunda uyardı. Teber söyleşiyi, "Sorunu doğru isimlendirmezsek çözüm üretmek de mümkün olmaz" sözleriyle özetledi.

