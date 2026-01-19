Buharkent’te İncirde Verim ve Kalite İçin İlek Bahçeleri Açılıyor

Tarımda sürdürülebilir üretimi desteklemek ve incir üreticilerine uygun fiyatlı, sağlıklı ilek temin etmek amacıyla hayata geçirilen 1. ve 2. Etap Buharkent İlek Bahçeleriin açılışı gerçekleştirilecek.

Açılış Bilgileri

Açılış töreni, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak. Tören, Feslek Mahallesi'nde, Feslek Çayı DKY Köprüsü'nün güneyi'nde bulunan ilek bahçesinde düzenlenecek. Proje, Buharkent Belediyesi öncülüğünde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde kuruldu.

Proje Detayları

1. Etap İlek Bahçesi Aydın'da ilk olma özelliği taşımakta olup, 2025 yılında Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda 400 adet ilek fidanı dikilmesiyle oluşturuldu. Düzenli bakım ve sulama çalışmalarıyla fidanlar gelişimini sürdürerek meyve vermeye hazır hale geldi.

2. Etap İlek Bahçesi ise Feslek Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda 500 adet ilek fidanı dikilerek 2026 yılı Ocak ayında tamamlandı.

Hedef ve Beklentiler

Projenin amacı, incir üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, üreticilerin ilek temininde yaşadığı sorunları azaltmak ve sağlıklı, kontrollü ilek üretimini yaygınlaştırmaktır. Projenin, Buharkent başta olmak üzere bölge genelindeki incir üreticilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tarımsal üretimi güçlendirecek bu anlamlı açılışa tüm vatandaşları davet ederek, Buharkent’in incirde marka değerini daha da yukarı taşıyacak yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

