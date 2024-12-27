Aksaray'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Aksaray'da Kaçak Alkol Operasyonu

Aksaray'da, yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol satışı yapanlara yönelik denetimlerini artırdı.

Operasyon Detayları

Ekiplerin kent merkezinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, toplamda 17 litre kaçak alkol, 9 bin 160 dolu makaron, 390 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların kimlikleri ise şöyle: M.B. (30), Ü.K. (51), B.K. (58) ve N.B. (71). Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aksaray'da düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 17 litre kaçak alkol, 9 bin 160 dolu makaron, 390 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 kilogram çay ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 17 litre kaçak alkol, 9 bin 160 dolu makaron, 390 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 kilogram çay ele geçirildi.