Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde Kaçak Göçmen Uygulaması

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi'nde yaptıkları uygulamada çok sayıda yabancı uyruklunun kimlik ve ikamet belgelerini kontrol etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:13
Bolu'nun en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, kaçak göçmenlerin tespit edilmesi ve belgelerinin kontrol edilmesiydi.

Uygulamanın Detayları

Denetimde çok sayıda yabancı uyruklu tespit edilerek kimlik ve ikamet belgeleri incelendi. Kontroller sırasında yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı kontrol aracının önünde bekleyerek belgelerini kontrol ettirdi.

Emniyetin Açıklaması

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

