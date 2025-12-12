8. Isparta Kitap Fuarı 'Kitaplar Gül Açıyor' Temasıyla Açıldı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Isparta Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yılki tema ‘Kitaplar Gül Açıyor’ olarak belirlendi ve fuar 12–21 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış ve program

Açılış töreni Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla başlayan fuarda çok sayıda yayınevi stant açtı; fuara katılan yazarlar 9 gün boyunca okuyucularla buluşup imza ve söyleşiler düzenleyecek.

Teknoloji çağında okumanın önemi vurgulandı

Şükrü Başdeğirmen açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: Bugün burada birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz bu kitap fuarının Isparta’mıza çok güzel sonuçlar kazandıracağına inanıyoruz. Çocuklarımızın buradan aldıkları kitaplarla kendilerini geliştirmesi bizleri de mutlu ediyor. Günümüz maalesef bilgisayar ve teknoloji çağı. Teknolojinin faydalı yönlerini kullanırsak elbette büyük avantaj sağlar ancak okumayı ikinci plana atan, bilgiyi ezbere dayandıran ve her bilgiye tek tuşla ulaşıldığı için kalıcılığı zayıflatan bir anlayışın çok faydalı olmadığı da açıktır. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Umarım bu fuar, gençliğimize önemli katkılar sağlar.

'Dijital çağ değişse de kitabın yeri dolmaz'

AK Parti Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili, yazar ve aktör Bahadır Yenişehirlioğlu ise konuşmasında şunları kaydetti: Beni bu açılışa davet eden Belediye Başkanımız Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar tek bir kişinin yapabileceği işler değildir; sizlerin ve ekibinizin emeği çok büyük. Isparta gerçekten çok nasipli bir şehir. Gül kokulu Isparta, iki beyefendiye sahip: Biri Belediye Başkanımız, diğeri Valimiz. Her ikisine de bu güzel faaliyetlere vesile oldukları için saygılarımı sunuyorum. Kitabın hayatımızdaki önemi tartışılmaz. Bir insanı överken ‘gözü kitaba değmiş, kitap ehli’ deriz. Eleştirmek istediğimizde ise ‘bırak o kitapsızı, gözü kitaba değmemiş’ gibi ifadeler kullanırız. Bu nedenle kitap bizim kültürümüzde çok değerlidir. Kitap fuarlarının da sürekli düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu kadar öğrencinin buraya gelip kitaba dokunması, velilerin çocuklarını fuara getirmesi, insanların yazarlarla birebir temas kurması son derece kıymetli. Dijital dünya ne kadar gelişirse gelişsin, insanlar internet üzerinden istedikleri kadar okusun; fiziki kitapların yerini hiçbir şey tutmayacaktır. Böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Ziyaretçi yorumu

Nimetullah Sancak (İzmir) fuar hakkında şunları söyledi: Fuar gerçekten çok güzel. Aydınlatıcı kitaplar var. Merak ettiğimiz konuları araştırıyoruz. İmkan buldukça bazı kitapları almaya çalışacağız. Torunlarımla birlikte geldim, onların işine yarayacak kitaplara da bakıyoruz. Keşke İzmir’de de böyle etkinlikler olsa. Burasını çok beğendik, aradığımız her şey burada var. Herkes için hayırlı olsun. Fuarı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum.

Protokol ziyareti ve açılış etkinlikleri

Konuşmaların ardından protokol ve çocuklar tarafından 8. Isparta Kitap Fuarının açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile katılımcılar stantları ziyaret ederek kitapları inceledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Vali Abdullah Erin fuarda çocuklarla sohbet ederek onlara kitap alabilmeleri için hediye çeki verdi. Başdeğirmen çifti ayrıca yerel yazarlar ile yayınevlerinin stantlarını ziyaret etti.

