Kilis Ürünlü'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyünde bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kazada, 06 CYJ 602 plakalı otomobilin sürücüsü S.K. ile eşi Z.K. ve hafif ticari aracın sürücüsü M.M. yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hepsi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, S.K. ile eşi Z.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazada olay yerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

