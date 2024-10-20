Aksaray'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi

Aksaray'daki Otobüs Kazası Sonrası Cenaze Töreni

Aksaray'da meydana gelen üzücü bir kazada hayatını kaybeden Hasan ve eşi Pembe Tunalılar'ın cenazeleri, Balıkesir'de düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

İlk Taziyeler Camide Kabul Edildi

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde gerçekleşti. Tunalılar çiftinin cenaze töreni, Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde düzenlendi. Çiftin oğlu Özcan Tunalılar ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze Namazı ve Defin

Cenaze namazı, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından öğle vaktinde kılındı. Hasan ve Pembe Tunalılar çiftinin naaşı, Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, çiftin oğlu ve yakınlarının yanı sıra, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve birçok vatandaş katılım sağladı.

Kazanın Detayları

Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru seyahat eden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim günü sabah saatlerinde devrilmişti. Bu kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Ayrıca, kazada yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri de dün Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde defnedilmişti.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.