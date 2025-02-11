Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenine Hazırlanıyor

2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau'da Coşkulu Açılış Töreni

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 5 Nisan tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenini gerçekleştirecek. Bu önemli etkinlikte, Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinden 500’den fazla sanatçı buluşacak.

TÜRKSOY ve Kazak Yetkililerden Koordinasyon Toplantısı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Aktau'da Kazakistan’ın Mangıstau Eyaleti Valisi Nurdaulet Kilıbay ile bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemi, açılış töreninin yanı sıra, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin hazırlıklarıydı.

Vali Kilıbay, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını Aktau’ya layık gören TÜRKSOY Daimi Konseyi üyelerine teşekkür ederek, "Bu proje, Türk Dünyası'nın manevi bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor ve bizim için büyük bir onur. Gelen konuklarımıza ulusal kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmalıyız" dedi.

Açılış Töreninin Detayları

Raev, Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva ile Astana'da yaptığı görüşmede, Aktau’da gerçekleştirilecek açılışın geniş katılımla olacağını belirtti. Hazar Denizi kıyısındaki tarihi tiyatroda yapılacak bu tören, uzun yıllar hafızalarda kalacak bir etkinlik olma özelliği taşıyor.

Raev, "Aktau, daha önce ilan ettiğimiz 'kültür başkentleri' arasında Hazar Denizi kıyısında bulunan ilk şehir olması dolayısıyla özel bir konuma sahip. Bu bölge, Türk Dünyası'nın coğrafi merkezi konumundadır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve Etnoköy Projesi

Açılışın yanı sıra, Aktau’da şehrin kültürel ve sanatsal hayatını zenginleştirecek başka etkinlikler de düzenlenecek. Açık hava etkinliğiyle birlikte, 200'ü Kazakistan’dan olmak üzere 500'den fazla sanatçı ve Türk Dünyası sevdalısının bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, ziyaretçilere Türk halklarının ortak kültürünü deneyimleme fırsatı sunacak bir etnoköy inşa edilmesi planlanıyor. Bu projeyle birlikte, bölgenin tarihi mirası, geleneksel el sanatları ve yöresel yaşam tarzı da tanıtılacak.

Aktau, geçtiğimiz yıl Türkmenistan’ın Anev kentinden "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını devralmıştı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 5 Nisan’da Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 500’ün üzerinde sanatçıyı Kazakistan’ın Aktau kentinde bir araya getirerek "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenini düzenlemeye hazırlanıyor. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 2), Aktau kentinde Kazakistan’ın Mangıstau Eyaleti Valisi Nurdaulet Kilıbay ve diğer yetkililerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 5 Nisan’da Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 500’ün üzerinde sanatçıyı Kazakistan’ın Aktau kentinde bir araya getirerek "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenini düzenlemeye hazırlanıyor. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 2), Aktau kentinde Kazakistan’ın Mangıstau Eyaleti Valisi Nurdaulet Kilıbay ve diğer yetkililerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.