Ala'dan Erdoğan'ın Newsweek Makalesine Övgü: Kapsayıcı Düzen Çağrısı

Efkan Ala, Erdoğan'ın Newsweek makalesinin adalet temelli uluslararası düzen, BMGK reformu ve Filistin'in 1967 sınırlarında devletleşmesi çağrısını vurguladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:58
AK Parti Genel Başkanvekili, makaleyi "adalet ve refah" vurgusuyla değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşu Newsweek'te yayımlanan "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesine ilişkin görüşlerini NSosyal hesabından paylaştı.

Ala, makaleyi "küresel düzenin adalet ve hakkaniyet temelinde yeniden kurgulanmasına yönelik güçlü bir çağrı" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımının insanlığın ortak geleceğine dair bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Efkan Ala, makalede mevcut yapının eleştirildiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş ülkenin çıkarları etrafında kilitlenmesinin krizleri derinleştirdiğinin altının çizildiğini ve Konsey'in kapsayıcı, çok taraflı bir modele dönüşmesinin küresel barış için zorunlu olduğunun ifade edildiğini aktardı.

Ala, makaledeki diplomatik vizyonun somut yansımalarına dikkat çekti: Karadeniz Tahıl Girişimi'nden Suriye'ye, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin diyalog, arabuluculuk ve insani sorumluluk temelinde yürüttüğü politikaların bu vizyonu desteklediğini belirtti.

Makalenin Filistin meselesine ilişkin net bir duruş da ortaya koyduğunu söyleyen Ala, Orta Doğu'da kalıcı istikrarın Filistin'in 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir devlete kavuşmasıyla mümkün olacağını vurguladığını aktardı. Ala, makalede yer alan "Filistin'in bir devlet olarak tanınması işgale ve zulme karşı en güçlü cevaptır, adil bir barışın kapısını aralayacak anahtardır" ifadesine de dikkat çekti.

Son olarak Ala, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin inşasını önceleyen bir devlet adamı olarak çizgisini bir kez daha ortaya koymuştur." sözleriyle makalenin, küresel siyasetin dar çıkar hesaplarının ötesinde insanlığın ortak geleceğini önceliklendiren bir diplomasi anlayışını vurguladığını ve uluslararası toplumun dikkatini çektiğini kaydetti.

