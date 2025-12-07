Alacabel'e Akın: Seydişehir ve Manavgat'tan Kar Keyfi

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:38
Yüksek kesimlerde kar, ziyaretçi akınına neden oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar, hafta sonu yağan karı görmek için Alacabel'e akın etti.

Seydişehir-Antalya kara yolu Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından Seydişehir ve Manavgat ilçelerinden vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek kar görmek için Alacabel bölgesine geldi. Bölgeye gelen ailelerin kimisi kartopu oynayıp, kimisi kardan adam yaparken bol bol da fotoğraf çekti.

Manavgat’tan kızları ile birlikte Alacabel’e gelen Mükremin Topal, dünden beri sağanak yağış olduğunu söyleyerek "Alacabel’de kar yağdığını duyduk. Çocuklarla bugün sabah yola çıktık geldik. Güzel bir gün, eğlenceli bir gün. Zaten benim tek zaafım kar" dedi.

