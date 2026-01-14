Alaçam–Yakakent Devlet Hastanesi’nde Çalışmalar Yüzde 75’e Ulaştı

İnşaatta Son Aşamalar ve Tefrişat Başladı

Samsun Alaçam–Yakakent Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75e ulaşan tesiste tefrişat çalışmalarına başlandı ve proje kapsamında 2026 yılı içinde hizmete girmesi planlanıyor.

İnşaatı yerinde inceleyen heyette Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özcan Şenyurt, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Hastane Müdürü Mustafa Can ve teknik ekip yer aldı. Heyet, firma yetkililerinden binanın son durumu hakkında bilgi aldı.

17 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen Alaçam–Yakakent Devlet Hastanesi tamamlandığında iki ilçeye birden sağlık hizmeti sunacak. Yeni hastane sayesinde bölge halkı yaşadıkları yerde kaliteli ve etkili sağlık hizmetine erişebilecek ve vatandaşların Bafra ilçesine gitmeden sağlık hizmeti alması mümkün olacak.

50 yatak kapasiteyle planlanan hastanede; 14 poliklinik, 2 ameliyathane, 4 yoğun bakım yatağı, 12 palyatif bakım yatağı, 5 yataklı diyaliz ünitesi, 2 SDL doğum odası ve 175 araç kapasiteli hasta otoparkı bulunacak.

