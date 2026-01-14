İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı

İzmir'de fırından çıkan ekmekte vida şoku

Olay yeri: Konak, Atilla Mahallesi

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü.

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile yaşananlara şaşkınlıkla tepki verdi.

Yonca Polça olay hakkında, 'Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı' dedi.

Olayın ardından şikayette bulunmaya hazırlanan aile, yetkililerden ve ilgili kurumlardan denetimlerin artırılmasını talep etti.

YONCA POLÇA