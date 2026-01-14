İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı

İzmir Konak'ta alınan ekmeğin içinden yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda vida çıktı; aile şikayetçi olup denetimlerin artırılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:55
İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı

İzmir'de fırından çıkan ekmekte vida şoku

Olay yeri: Konak, Atilla Mahallesi

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü.

Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile yaşananlara şaşkınlıkla tepki verdi.

Yonca Polça olay hakkında, 'Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı' dedi.

Olayın ardından şikayette bulunmaya hazırlanan aile, yetkililerden ve ilgili kurumlardan denetimlerin artırılmasını talep etti.

YONCA POLÇA

YONCA POLÇA

İZMİR'DE BİR FIRINDAN ALINAN EKMEĞİN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı
2
Niğde Elmasıyla Katkısız Elmalı Cezerye — Şef Mevlüt Ölmez'in Doğal Tarifi
3
Başkan Büyükkılıç: Erciyes Türkiye'nin Kış Turizminde Amiral Gemisi
4
Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 10 Şubat 2026'da
5
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi
6
Marmaris'te Mercedes Tamiri Skandalı: Turizmci 830 Bin TL Zarar İddia
7
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları