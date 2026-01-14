Niğde Elmasıyla Katkısız Elmalı Cezerye — Şef Mevlüt Ölmez'in Doğal Tarifi

Şef Mevlüt Ölmez, Niğde elması, ceviz ve bademle tamamen doğal, katkısız elmalı cezerye üretti; paketli ürünlere sağlıklı bir alternatif olarak sunuluyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:46
Niğde Elmasıyla Katkısız Elmalı Cezerye — Şef Mevlüt Ölmez'in Doğal Tarifi

Yöresel üründen sağlıklı atıştırmalık

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Mevlüt Ölmez, Niğde’nin yöresel ürünlerini kullanarak tamamen doğal ve katkısız elmalı cezerye üretti.

Ölmez, Niğde’nin rekoltesi yüksek ürünü elma ile yörede yetiştirilen ceviz ve badem kullanarak hazırladığı cezeryenin, paketli gıdalara göre sağlıklı bir alternatif oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca elma ve patates gibi yerel ürünlerin mutfağa taşınarak katma değerli ve sürdürülebilir ürünler haline getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Üretim süreci

Üretim aşamasında kabukları soyulan elmalar rendeledi. Rendelenen elmalar kısık ateşte sotelenerek suyunun çekilmesi sağlandı. Karışımın kıvamına göre şeker ilave edilirken, tarçın, hibiskus ve nar çiçeği ile doğal renklendirme yapıldı.

Son aşamada badem ve ceviz içi eklenen cezerye soğutulup dinlendirildikten sonra Hindistan ceviziyle kaplanarak servise hazır hale getirildi.

Sağlık ve gastronomi vurgusu

Ölmez, üründe hiçbir katkı maddesi, koruyucu veya yapay renklendirici bulunmadığını vurguladı ve özellikle çocukların paketli ürünleri sık tüketmemesi gerektiğini dile getirdi. Elmalı cezeryenin evde de rahatlıkla yapılabilecek sağlıklı bir alternatif olduğuna dikkat çekti.

Bu tür ürünlerin gastronomi turizmine de katkı sağlayacağını belirten Şef Mevlüt Ölmez, Niğde mutfağı ve yerel ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına devam edeceklerini, yöresel lezzetleri hem akademik hem de uygulamalı olarak geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

