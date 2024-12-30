Alanya'da Çakar Tertibatlı Araca 96 Bin Lira Ceza Kesildi

Alanya'da Çakar Tertibatlı Pikaba Büyük Ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan bir pikabın sürücüsüne 96 bin lira idari para cezası kesildi.
Jandarma Ekipleri Uygulama Yaparken Durum Ortaya Çıktı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında çakar kullanan pikabı durdurdu. Ekipler, çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyerek, sürücüye yetkisiz çakar kullanmaktan ceza kesme kararı aldı.
Sürücünün Cezası ve Araç Durumu
Kesilen 96 bin lira cezanın yanı sıra, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, aracın 30 gün boyunca trafikten men edilmesine karar verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.