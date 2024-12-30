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Alanya'da Çakar Tertibatlı Araca 96 Bin Lira Ceza Kesildi

Alanya'da çakar tertibatı kullanarak trafikte yasaları ihlal eden bir sürücüye 96 bin lira ceza ve ehliyete 30 gün süreyle el konuldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:12
Alanya'da Çakar Tertibatlı Araca 96 Bin Lira Ceza Kesildi

Alanya'da Çakar Tertibatlı Pikaba Büyük Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan bir pikabın sürücüsüne 96 bin lira idari para cezası kesildi.

Jandarma Ekipleri Uygulama Yaparken Durum Ortaya Çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında çakar kullanan pikabı durdurdu. Ekipler, çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyerek, sürücüye yetkisiz çakar kullanmaktan ceza kesme kararı aldı.

Sürücünün Cezası ve Araç Durumu

Kesilen 96 bin lira cezanın yanı sıra, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, aracın 30 gün boyunca trafikten men edilmesine karar verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza...

Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

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