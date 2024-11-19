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Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

Alanya'da yağışlar sonrası denizde oluşan hortum kısa sürede etkisini yitirdi, zarara yol açmadı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:51
Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

Alanya'da Denizde Hortum Olayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilginç bir doğa olayı gerçekleşti. İlçede etkili olan yer yer yağışların ardından, Elikesik Mahallesi açıklarında bir hortum oluştu.

İlk belirlemelere göre, hortum kısa sürede etkisini yitirdi ve herhangi bir zarar meydana getirmedi. Kentin farklı noktalarından gözlemlenen bu doğa olayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Deniz üzerindeki hortum, yaz aylarında sıkça görülen doğal fenomenlerden biri olarak dikkat çekti. Ancak bu seferki oluşum, Alanya'nın güzelliklerini gölgelemeyecek kadar kısa sürdü.

Yerel halk, bu tür doğa olaylarına karşı uyanık olmalı ve gerekli önlemleri eksiksiz almalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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