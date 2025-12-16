Alanya'da Emlak Ofisinde Cinayet: Dayısının Silahından Çıkan Kurşunlarla Deniz Şişman Hayatını Kaybetti

Alanya'da emlak ofisinde cinayet: Deniz Şişman hayatını kaybetti

Alanya'da bir emlak ofisinde, dayısının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Deniz Şişman (39) ile ilgili gelişmeler bildirildi. Olayın ardından yaralı olarak kurtulan Mehmet Ş. (36) ve diğer yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı; Şişman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre İlhan S. (58) henüz belirlenemeyen bir nedenle yeğeni Mehmet Ş.'nin yaşadığı eve gitti ve kapıyı açar açmaz silahla ateş etti. Yaralanan Mehmet Ş., saldırıdan sonra yaklaşık 500 metre yürüyerek ofise gittiği sırada ofiste bulunan ablası Deniz Şişman de saldırıya uğradı.

Olay sırasında kapıda bekleyen enişte Ş.Ş. (65) bacağından, babası Şenol Şişman'a ise dört el ateş edildiği belirtildi. Ofise ziyarete gelen 18 yaşın altındaki bir genç saklanarak canını kurtardı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı; durumları ciddiyetini koruyor.

Şüphelinin durumu ve girişimi

Saldırganın, Çelikler Süleymaniye Camii avlusuna gidip bir banka oturduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu, göğsünden ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Toplantı hazırlığı ve iddialar

Aile kaynakları, bu saldırının arkasında yıl önce sona eren ortaklıkla ilgili bir husumetin bulunduğunu aktardı. Mehmet Ş., katil zanlısı İlhan S. ile ortaklıklarının yaklaşık 1,5 yıl önce sona erdiğini, zanlının farklı zamanlarda kendisine ve şirketine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu, bu iddiaları sonlandırmak ve konuyu tarafsız kişiler huzurunda değerlendirmek için defalarca toplantı talep ettiklerini ancak zanlının her seferinde reddettiğini söyledi.

Tarafsız kişilerin belirlendiği ve kanıtların sunulacağı toplantının 11 Aralık 2025 günü saat 11:00'de yapılmasının kararlaştırıldığı, toplantı hazırlıkları sürerken zanlının saat 10:15'te evin kapısını çaldığı ve kapıyı açar açmaz Mehmet Ş.'yi vurduğu ifade edildi. Mehmet Ş., hayatta kaldığını ve ardından ofise gidilerek ablası Deniz Şişman'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Şüphelinin sosyal medya paylaşımı

Olayın ardından şüpheliye atfedilen sosyal medya paylaşımında, ihanet, ahlaksızlık ve niyetlere ilişkin suçlamalara yer verildiği ve paylaşımda 'Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu' ifadelerine yer verildiği aktarıldı. Aile, bu tür açıklamaların katliamı meşrulaştırmaya yönelik manipülatif ifadeler olduğunu belirtti.

Aileden açıklama ve hukuki süreç

Mehmet Ş. yaptığı açıklamada, iddiaların iftira niteliğinde olduğunu, işlerini temiz ve şeffaf yürüttüklerini ve paydaşların kendilerinin yanında olduğunu söyledi. Aile, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve zanlının en ağır cezayı alması için hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Deniz Şişman'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü; yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Cikcilli Belediye mezarlığı'nda defnedildi.

OLAY YERİ