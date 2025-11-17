Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis

Mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban hakkındaki davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Chaban'a iki kişinin ölümüne sebep olma suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yerleşik Ukraynalı turist Dymitro Chaban, aracında beklerken plakası olmayan motosikletle gelen Murat O. ve Elnur B. tarafından silahla tehdit edildi.

Şüphelilerin arabanın camını kırdığı ve çantayı istemesi üzerine Dymitro Chaban çantayı vermedi. Şüphelilerin araç içine doğru bir el ateş açmasının ardından çantayı alıp motosikletle kaçtıkları belirtildi. Chaban'ın şüphelileri takibe başladığı ve yaklaşık 300 metre sonra motosiklete çarparak kazaya neden olduğu aktarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince olay yerinde bir adet tabanca ve bir boş kovan bulundu.

Yapılan incelemede, gasp edildiği iddia edilen çantadan 35 bin euro çıktığı tespit edildi. Dymitro Chaban gözaltına alınırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme, suçun vasfı ve deliller ışığında Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulayıp 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

GASP ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI (ARŞİV)