Alanya'da orman yangınına hava ve kara müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. Gece boyunca kara ekipleriyle yürütülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren hava araçları da katıldı.

Müdahale ve tahliyeler

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı; mahalleden 7 vatandaş itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma hattında bir mahallenin bulunduğunu belirterek ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan: 20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü.

Havadan müdahale başladı

Gece boyunca arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle süren çalışmaların ardından sabah saatlerinde yangına destek vermek üzere hava araçları da bölgeye yönlendirildi. Ekipler hem sınırlandırma hem de soğutma çalışmaları yürütüyor.

Bölgede devam eden diğer yangınlar

Öte yandan ilçede Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan orman yangınına da müdahale devam ediyor. İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının çevresi ekiplerce çevrilmiş durumda ve söndürme çalışmaları sürüyor.