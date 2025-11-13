Alanya'da Ukraynalı Kadına Saldırı: Yüzünde Derin Çizik, Saldırgan Kaçtı

Olayın Detayları

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın saldırıya uğradı.

İddialara göre karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı; ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Soruşturma ve Sağlık Durumu

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırı sonucunda yüzüne dikiş atılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sırra kadem basan şüpheliyi aramayı sürdürüyor.

Görüntüler

Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, polisin soruşturma çalışmalarında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

