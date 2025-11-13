Alanya'da Ukraynalı Kadına Saldırı: Yüzünde Derin Çizik, Saldırgan Kaçtı

Alanya Cikcilli'de yürüyen Ukrayna uyruklu A.H.'ye saldırı; yüzüne dikiş atıldı, saldırgan kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:36
Alanya'da Ukraynalı Kadına Saldırı: Yüzünde Derin Çizik, Saldırgan Kaçtı

Alanya'da Ukraynalı Kadına Saldırı: Yüzünde Derin Çizik, Saldırgan Kaçtı

Olayın Detayları

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın saldırıya uğradı.

İddialara göre karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı; ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Soruşturma ve Sağlık Durumu

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırı sonucunda yüzüne dikiş atılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sırra kadem basan şüpheliyi aramayı sürdürüyor.

Görüntüler

Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, polisin soruşturma çalışmalarında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI ARDINDAN SERT CİSİMLE KADININ YÜZÜNE ÇİZİK ATTI. OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı
5
TOKİ Ordu'da Sosyal Konut İçin Taşınmazları Kamulaştıracak
6
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?