Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 857 bin 740 hastaya hizmet sundu

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz: 2025'te 2 bin 124 personelle 1 milyon 857 bin 740 ayaktan, 30 bin 122 yatarak tedavi ve 32 bin 156 ameliyat yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:02
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, 2025 yılına ilişkin hizmet verilerini açıkladı. Hastane, 2 bin 124 sağlık personeliyle geniş kapsamlı hizmet sunmaya devam etti.

2025'te sunulan sağlık hizmetleri

Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, "Hastane olarak tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte, hasta ve hasta yakınlarımıza bilimin ışığında gelişen teknolojik altyapımızla kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 2025 yılında toplam 1 milyon 857 bin 740 hastanın ayaktan tedavisi gerçekleştirildi.

Acil serviste 430 bin 463 kişinin muayenesi yapıldı. Hastanede 30 bin 122 hasta yatarak tedavi gördü ve 32 bin 156 hastanın ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Doğum, diyaliz, anjiyo ve fizik tedavi hizmetleri

Doğum hizmetlerinde hastane, ailelerin heyecanına ortak olarak bin 402 bebeğin dünyaya gelmesini sağladı. Diyaliz hizmetlerinde bin 88 hastaya toplam 10 bin 441 seans sunuldu. Anjiyo işlemi ise 2 bin 505 hastaya uygulandı.

Fizik Tedavi Ünitesi'nde ise toplam 145 bin 85 seansta FTR hizmeti verildi.

Yılbaşı gecesi acil servis verileri

31 Aralık 2025 gecesi ve 2026 yılının ilk gününde acil serviste bin 641 kişi sağlık hizmeti aldı. Bu hastalardan 54'ü yatış yapılarak servislerde tedavilerine devam edildi, 10 hastanın ise başarılı operasyonu gerçekleştirildi.

2026 hedefleri

2026 yılı için hedeflerini de paylaşan Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, "2026 yılında 884 hekim ve toplam bin 240 sağlık personelimizle, insan hayatının kutsallığından ve kaliteden ödün vermeden; hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmaya, sağlıklarına kavuşmalarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hastane yönetimi, 2025 verilerini değerlendirirken hasta memnuniyeti ve sağlık hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

