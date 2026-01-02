Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı (2025) — BM tahmini

Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanan tahminlere göre, 2025 yılında dünya nüfusu 8,2 ila 8,3 milyar arasında seyretti.

Küresel büyüme ve tarihsel kilometre taşları

Dünya nüfusu geçmişte hızlı bir artış gösterdi: 1998’de 6 milyar, 2010’da 7 milyar, 2022’de 8 milyar seviyesine ulaştı. Günümüz tahminlerine göre nüfus, 2025 itibarıyla 8,2 milyarın üzerinde.

İstatistik platformu Worldometer tarafından resmi veriler temel alınarak yapılan hesaplamalar, nüfusun coğrafi dağılımını şu şekilde veriyor: yaklaşık yüzde 59’u Asya’da, yüzde 19’u Afrika’da, yüzde 9’u Avrupa’da, yüzde 8’i Latin Amerika ve Karayipler’de ve yaklaşık yüzde 5’i Kuzey Amerika’da yaşıyor. BM tahminleri doğrultusunda dünya nüfusunun 2037’de 9 milyar, 2060’ta 10 milyar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Nüfusu 100 milyonu aşan ülkeler

2025 itibarıyla dünya genelinde nüfusu 100 milyon sınırını aşan 16 ülke bulunuyor. Nüfus liderleri Hindistan (1,46 milyar) ve Çin (1,41 milyar) milyar eşiğini geçen iki ülke olup, bu iki ülke birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

1,46 milyar nüfuslu Hindistan ile 1,41 milyar nüfuslu Çin’i, nüfusu 200 milyonun üzerinde olan beş ülke izliyor: ABD (347 milyon), Endonezya (285 milyon), Pakistan (255 milyon), Nijerya (237 milyon) ve Brezilya (212 milyon).

Nüfusu 100 ila 200 milyon arasında olan ülkeler arasında ise Bangladeş, Rusya, Etiyopya, Meksika, Japonya, Mısır, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Vietnam yer alıyor.

Avrupa'nın demografik zorlukları

Avrupa’da ise topraklarının tamamı Avrupa kıtasında bulunan ve nüfusu 100 milyonun üstünde bir ülke bulunmuyor. Bu açıdan en yakın örnek 80 milyon nüfuslu Almanya olarak öne çıkıyor. Bu tablo, Avrupa genelinde nüfus artış hızının yavaşladığını ve birçok ülkenin yaşlanan nüfus ve göç gibi demografik zorluklarla yüzleştiğini gösteriyor.

Çin'de doğum politikaları ve yeni vergi uygulaması

Çin, düşük doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfusla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. 1979-2015 yılları arasında uygulanan tek çocuk politikası sonrası doğum oranlarında görülen düşüş nedeniyle Çin, 2026 itibarıyla doğum oranlarını artırma amaçlı yeni önlemler uygulamaya koyuyor.

Bu kapsamda Çin hükümeti, 1 Ocak 2026 itibarıyla çeşitli doğum kontrol ürünlerine %13 oranında katma değer vergisi uygulamaya başladı; böylece 1993’te alınan ve tüm doğum kontrol ürünlerini vergiden muaf tutma kararı rafa kaldırılmış oldu. Toplam nüfusu son üç yıldır azalan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını 2023’te Hindistan’a devretti.

İtalya'da yüz yaşın üzerindekiler iki kat arttı

Güney Avrupa ülkesi İtalya’da 100 yaşın üzerindeki nüfus 2009’a göre yaklaşık iki kat artarak 2025’te 23 bin 548 kişiye ulaştı. Bu grubun %82,6’sını kadınlar oluşturuyor. Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de yüz yaşın üzerindeki nüfus hızlı artış gösterirken, en yüksek oranlar Fransa, İtalya ve Yunanistanda kaydedildi.

En kalabalık şehir sıralamasında değişim: Jakarta öne geçti

2025 yılında Endonezya’nın başkenti Cakarta 42 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık şehri unvanını Japonya’nın başkenti Tokyo’dan devraldı. Cakarta’yı 37 milyonla Dakka, 33 milyonla Tokyo izliyor. Bu sıralamadaki değişim, BM’nin şehir, kasaba ve kırsal alanları sınıflandırmada daha tutarlı bir metodoloji benimsemesinin ardından gerçekleşti.

