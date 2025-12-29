DOLAR
Cerrahide alarm: TUS puanları düşüyor, cerrahi hekim krizi kapıda

TUS taban puanlarının gerilemesi ve genç hekimlerin cerrahi branşlardan kaçışı, Dr. Sedat Özbay'e göre kısa sürede ameliyat yapacak cerrah eksikliğine yol açabilir.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:19
TUS’ta (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ana branş puanlarının düşmesi ve genç hekimlerin cerrahi alanları tercih etmemesi, sağlık sisteminde ciddi bir hekim açığı endişesini gündeme getirdi. Hekim Birliği Sendikası yetkilileri, özellikle cerrahi branşlarda ameliyat yapacak uzman sayısının hızla azalabileceği uyarısında bulunuyor.

Tercihlerde kayma: Nedenler ve etkiler

Genç hekimler, hasta ile yoğun temas, artan nöbet yükü, performans baskısı ve hukuki risklerin yüksek olduğu ana branşlar yerine, hasta ilişkisi ve risk düzeyi daha düşük bölümlere yöneliyor. Dahili cerrahi, genel cerrahi, kadın-doğum ve çocuk sağlığı gibi sağlık sisteminin omurgasını oluşturan branşlarda taban puanların gerilemesi, bu alanların tercih edilme oranlarının azalmasına neden oldu.

Uzmanların ifade ettiğine göre süreci tetikleyen başlıca etkenler arasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması, performansa dayalı sistem, nöbet sayılarındaki artış ve ekonomik koşulların yetersizliği yer alıyor. Ayrıca malpraktis davalarının yükselmesi ve caydırıcı cezalar genç hekimler üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Hekim Birliği'nden uyarı

Hekim Birliği Sendikası teşkilatlandırmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Sedat Özbay konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut gidişatın sürmesi halinde cerrahi branşlarda ameliyat edecek yeterli hekim kalmayacağını vurguladı. Özbay, sağlık yönetimine yönelik düzenleme çağrısını şu sözlerle iletti:

"Eminim ki bu böyle devam ettiği müddetçe yakın zamanda bu ana branşlarda özellikle cerrahi branşlarda bizi ameliyat edecek hekimler sayısı çok azalacaktır. Sağlık Bakanlığı bu özellikle cerrahi branşların seçilebilir nitelikte olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapıyor olması lazım. Aksi takdirde çok kısa süre sonra artık cerrahi yapacak hekim arkadaşlarımızı ve ana branşlarında uzman hekim arkadaşlarımız maalesef göremeyeceğiz"

Özbay, genç hekimlerin tercih değişimini şöyle özetledi:

"Son yıllarda maalesef genç hekimler, artık hasta ilişkisiyle yani hastayla birlikte olmaktan kaçınan branşlara yönelmeye başladı. Maalesef hekimler artık kendilerinin değersizleştirildiğini, performansın angaryasından kurtulamadıkları, emeğin değersizleştiği bir sistemden kaçarak artık hasta ile olmadığı bu branşlara yönelmeye başladılar. Yani bunun bir sürü nedeni var. Tabii genç hekimlerin aslında bu branşları nedeni seçmediğini değil, neden seçilemez hale getirdiğini sorgulamak gerekiyor. Çünkü artık hekimler performans yükünün altında ezilmiş durumda. Şiddet artık olağan hale gelmiş durumda. Emek değersizleştirilmiş, artan nöbetler ve iş yükünün katlanılamaz düzeye gelmiş olması bulunuyor. Aynı zamanda bunun karşılığı olan ekonomik şartların yeterli seviyede olmamış olması maalesef bu hekim arkadaşları riskli branşlardan daha hastayla ilişkisiz olan branşlara yöneltti. Özellikle ana branş dediğimiz dahili cerrahi, çocuk ve kadın doğum branşlarını artık tercih eden genç hekim arkadaşlarımız kalmadı"

Uzmanlar, çözüm için cerrahi ve diğer ana branşların yeniden tercih edilebilir hale getirilmesi yönünde somut düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde kısa vadede cerrahi hizmette ciddi bir uzman eksiğinin ortaya çıkabileceği uyarısı yineleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

