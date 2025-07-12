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Alaşehir'de Marangoz Ustası Atölyesinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde marangoz ustası Ahmet Kudret Taylan, atölyesinde ölü bulundu. Olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:05
Alaşehir'de Marangoz Ustası Atölyesinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahmet Kudret Taylan (48), kendi marangoz atölyesinde ölü bulundu. Ustaya ulaşamayan yakınları, Taylan'ın Yeni Sanayi Sitesi'ndeki işletmesine gitmekte karar kıldılar.

Taylan'ın Bulunma Anı

Atölyede hareketsiz halde yatan Taylan'ı bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, Taylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

İki çocuk babası olan Taylan'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde marangoz ustası atölyesinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde marangoz ustası atölyesinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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