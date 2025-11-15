Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı

Alaşehir'de trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bölge trafik aracının önündeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Önal ve Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan görevlilerden, Ali Barut şehit oldu; Hatice Önal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Durum ve soruşturma

Polis memuru Hatice Önal'ın durumu ciddiyetini koruyor. Şehit polis memuru Ali Barut'un Manisa'nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

