Alaşehir'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' — Gazilerden Gençlere Unutulmaz Ders

Alaşehir'de düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları'nda Kıbrıs gazileri öğrencilere vatan sevgisi, fedakarlık ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:24
Alaşehir'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' gençlere unutulmaz bir ders verdi

Alaşehir'de, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programında gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıkları anıları öğrencilerle paylaştı ve vatan sevgisi, fedakarlık ile birlik mesajı verdi.

Programın akışı ve amaç

Etkinlik, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Nurten Kocakabak, buluşmanın amacını öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmek ve gazilerin yaşadıklarını ilk ağızdan dinlemelerini sağlamak olarak açıkladı.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selin Pekçolak, Bakanlık projeleri kapsamında gazilerle öğrencileri periyodik olarak bir araya getirdiklerini vurgulayarak, 'Geçmişimizi öğrenmenin en etkili yolu yaşayarak öğrenmektir. Öğrencilerimiz gazilerimizden dinlediklerini asla unutmayacakları birer anı olarak hatırlayacaklardır' dedi.

Gazilerden Kıbrıs anıları

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ile gaziler Mustafa Akar, Mehmet Ali Demirbulat ve Mümin Dönmez öğrencilerle bir araya gelerek hatıralarını paylaştı. Osman Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılış süreçlerini anlatırken, 'Kıbrıs'a gideceğimizi öğrendiğimizde kimimiz türkü söyledi, kimimiz denize gidip yüzdü. Helikopterlerle adaya geçtik, 15-20 gün postallarımız ayağımızdan çıkmadı' ifadelerini kullandı. Saraç, öğrencilere de 'Derslerinize iyi çalışın, vatana sahip çıkın' diye nasihat verdi.

Gazi Mehmet Ali Demirbulat ise Limasol'da yaşadıklarını aktararak, 'Kıbrıs'ın tamamını kurtarmaya çok yaklaşmıştık ancak izin verilmedi' dedi.

Yetkililerden mesajlar ve kapanış

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şehit ve gazilerin vatanın tapusu olduğunu belirterek, 'Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur' diye konuştu.

Etkinlik, gazilere plaket ve hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi. Öğrenciler, gazilerle ilk kez bir araya gelmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ve vatan savunmasını birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

Programa Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Sosyologu Gamze Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

