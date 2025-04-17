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Algı Yönetimi Savaşın Yeni Cephesi: AA Genel Müdürü Karagöz'ün Açıklamaları

AA Genel Müdürü Karagöz, enformasyon savaşlarının günümüzdeki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:47
Algı Yönetimi Savaşın Yeni Cephesi: AA Genel Müdürü Karagöz'ün Açıklamaları

AA Genel Müdürü Karagöz: Algı Yönetimi Askeri Harekât Kadar Önemli

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, "Enformasyon Savaşlarında Milli Mücadeleden Küresel Rekabete Anadolu Ajansı" konferansında, enformasyon savaşlarının günümüzdeki rolünü vurguladı.

Karagöz, "Algı yönetimi, günümüz savaşlarında en az askeri harekât kadar belirleyici bir güç haline gelmiştir. Dijital çağda, savaşın ön saflarında artık kameramanlar ve klavyeler bulunuyor. Bu yeni mücadele ortamında, doğru bilgilendirme ve etkili iletişim stratejileri büyük önem arz ediyor" dedi.

Bu tür etkinliklerin, medya organlarının ve kamuoyunun enformasyon savaşları konusundaki farkındalığını artırma açısından kritik olduğunu belirten Karagöz, Anadolu Ajansı'nın bu alandaki rolünü de altını çizerek ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Savunma...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) düzenlenen "Enformasyon Savaşlarında Milli Mücadeleden Küresel Rekabete Anadolu Ajansı" başlıklı konferansa katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Savunma...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) düzenlenen "Enformasyon Savaşlarında Milli Mücadeleden Küresel Rekabete Anadolu Ajansı" başlıklı konferansa katılarak konuşma yaptı.

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