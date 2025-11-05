Aliaport Deniz Yolcu İskelesi Hizmete Hazır: Aliağa-Midilli Bağlantısı Başlıyor

Aliaport Deniz Yolcu İskelesi Hizmete Hazır

Aliağa ile Ege adaları arasında deniz bağlantısı başlıyor

Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, İzmir'in Aliağa ilçesini Ege adalarıyla bağlantıya taşıyacak şekilde tamamlandı. İlk sefer, ilçe protokolünün katılımıyla Midilli Belediyesi'ne yapılacak protokol ziyaretiyle gerçekleştirilecek.

Proje, Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde projelendirildi. Aliağa'yı Kuzey Ege'nin cazibe merkezlerinden biri hâline getirmesi beklenen iskele sayesinde binlerce turistin ilçeyi ziyaret etmesi öngörülüyor. Proje, Aliağa'nın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir turizm hamlesi olarak değerlendiriliyor.

İskele, geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı kararıyla İzmir'in 7. Deniz Hudut Kapısı olarak onaylandı. Bu karar ile Aliağa, İzmir'de deniz yoluyla giriş–çıkış yapılabilen iki hudut kapısına sahip tek ilçe konumuna geldi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, ilk seferin bu ayın üçüncü haftasında ilçe protokolüyle birlikte Midilli Belediyesi'ne yapılacağını söyledi.

Geniş ve modern yaşam alanı

Proje alanı toplam 26 bin 877 metrekare olarak planlandı. Bu alanın dağılımı şöyle: 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 8 bin metrekaresi park alanı, 11 bin 151 metrekaresi otopark ve yol alanı, 2 bin 136 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı ve 264 metrekaresi yeşil alan.

ALİAPORT DENİZ YOLCU İSKELESİ