Alışveriş Merkezinde 3 Gün Saklanan Hırsızlık Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da Hırsızlık Girişimi: Karakterin 3 Günlük Saklambaç Oyunu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, 2 Şubat gecesi gerçekleşen hırsızlık girişimi sonrası, 33 yaşındaki Felit B, 3 gün boyunca havalandırma boşluğunda saklandı. Hırsızlık şüphesi nedeniyle adalete teslim edildi.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen zanlının, alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlendiğini tespit etti. Polis, alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Teknik destek için AFAD ekipleri de devreye girdi. Ekipler, havalandırma bölümünde detaylı arama yaparken, Felit B’nin kaçma girişimleri de kameralarca kaydedildi.

Gözaltına Alma Anı

Polisin ablukaya aldığı alışveriş merkezi içindeki hava daralınca, Felit B, saklandığı yerden zemin kattaki bir iş yerine atlamaya çalışırken yakalandı. Emniyet sorgusu sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli, suçlamaları reddetse de deliller arasında güvenlik kameralarındaki görüntüler yer aldı.

Hırsızlık Girişiminin Ayrıntıları

Yapılan araştırmalarda, Felit B'nin alışveriş merkezinde maskeli olarak dolaşarak bir iş yerinin tadilat merdivenini kullandığı belirlendi. Burada, yaklaşık 5 saat bekledikten sonra, merkezi terk etmeye çalıştığında alarmlar devreye girdi ve yeniden havalandırma boşluğuna saklandı.

Kamera kayıtları, Felit B'nin alışveriş merkezindeki hareketliliğini detaylı bir şekilde ortaya koydu ve bu durum, soruşturmanın seyrine ışık tuttu.